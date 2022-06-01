Мурманск, 1 июня, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В Мурманске при падении с лоджии, расположенной на седьмом этаже, погибла женщина, сообщает региональный Следком.

Николай Чеканов

«Установлено, что погибшая — местная жительница, 1963 года рождения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по завершении процессуальной проверки следствием СК РФ будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области погибла выпавшая из окна двухлетняя девочка.