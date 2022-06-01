Москва, 1 июня, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 27 мая замедлилась до 17,35% в годовом выражении с 17,51% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 21 по 27 мая в среднем не изменились после снижения на 0,02% в предыдущую неделю.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе продолжилось снижение цен на продовольствие (-0,15%) за счет ускорения снижения цен на плодоовощную продукцию (-2,58%). Темпы удорожания продовольственных товаров за исключением овощей и фруктов увеличились (+0,23%), тем не менее отдельные продукты питания, в числе которых сахар, яйца, куриное мясо, свинина, продолжили дешеветь.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен увеличились до 0,06% на фоне ускорения роста цен на бытовую химию и предметы личной гигиены. Вместе с тем снизились цены на легковые автомобили, электро- и бытовые приборы, строительные материалы, медикаменты. Цены на автомобильный бензин цены продолжали снижаться двенадцатую неделю подряд.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,22% после снижения на 0,17% неделей ранее, что произошло в связи с удорожанием услуг внутреннего туризма на 1,36%.