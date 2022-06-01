Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Звезда «Отряда самоубийц» Даниэла Мелшиор исполнит небольшую роль в фильме «Стражи Галактики. Часть 3». Об этом 1 июня сообщает Deadline.

Цитата из х/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. Год 2021. США Даниэла Мелшиор в роли Крысолова

Как отмечает издание, пока неизвестно, кого Мелшиор сыграет в фильме. Ранее режиссёр Джеймс Ганн опровергал версию фанатов о том, что актриса появится в роли Лунного дракона.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Стражи Галактики. Часть 3» запланирована на май 2023 года. Режиссёром и сценаристом выступает Джеймс Ганн — к своим ролям вернутся Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер, к ним также присоединится Уилл Поултер.