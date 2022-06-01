В Болгарии запретили импорт и разведение норок
София, 1 июня, 2022, 20:31 — ИА Регнум. С 1 июня в Болгарии запрещено импортировать и разводить норок. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра экологии Борислава Сандова сообщает софийский информационный портал News. bg.
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Норка
По словам Сандова, увеличение популяции куньих наносит «непоправимый ущерб биологическому разнообразию болгарской фауны».
«Искусственное регулирование распространения это вида будет осуществляться в соответствии со всеми гуманными нормами европейского законодательства».
Напомним, в ЕС запрет на выделку шкур норок действует в Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Словакии, Словении и Франции. Разведение норок запрещено в Германии.