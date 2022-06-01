Брюссель, , 20:29 — REGNUM Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши, пострадавшей во время пандемии коронавируса, сообщает 1 июня пресс-служба ЕК.

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В рамках этого плана Варшава должна получить гранты на общую сумму свыше €35 млрд.

«Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране €23,9 млрд в виде грантов и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости», — указано в заявлении ЕК.

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