Ош, Киргизия, , 20:28 — REGNUM На юге Киргизии подвели итоги субрегиональной антинаркотической операции «Канал — Второй барьер», целью которой является борьба с транзитом афганских наркотиков по «Северному маршруту» и ликвидация подпольных нарколабораторий.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Оперативное управление Международного координационного штаба по руководству операцией было развернуто в городе Ош. Мероприятия проводились для подрыва экономических основ наркобизнеса — противодействия легализации доходов от торговли наркотиками и выявления фактов финансирования террористических группировок.

В работе оперативного штаба по управлению спецоперацией участвовали представители силовых ведомств стран-членов ОДКБ, а также наблюдатели от Управления ООН по наркотикам и преступности, ШОС, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью в СНГ.

В течение пяти суток от Белоруссии до Китая велась скоординированная работа по пресечению незаконного оборота наркотических средств. Офицеры и наблюдатели ознакомились с работой мобильных групп и временных контрольно-пропускных пунктов в Джалал-Абадской и Баткенской областях Киргизии, созданных в рамках операции на направлениях, по которым проходит трафик наркотиков из Афганистана.

В спецоперации были задействованы более 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел, наркоконтроля, специальных служб и таможни.

Они ликвидировали три нарколаборатории и изъяли из незаконного оборота 274 кг наркотиков и психотропных веществ, свыше 2 тонн прекурсоров, 51 единицу огнестрельного оружия и почти 3 тысячи патронов, гранат и других боеприпасов. Также удалось задержать 50 человек, находившихся в розыске за совершение наркопреступлений, и выявить 306 интернет-сайтов, торговавших наркотиками.