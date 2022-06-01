Москва, 1 июня, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак открыл футбольный турнир на Кубок гуманитарного центра партии «Единая Россия» в Мариуполе. Его организовали «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота».

ИА REGNUM Футбол

В турнире приняли участие более 30 детей из школ № 5 и № 41 Мариуполя, а также команда из Новоазовска. Секретарь Генсовета сообщил, что турнир будет ежегодным.

«Очень символично, что этот турнир проходит сегодня — в День защиты детей. Для Мариуполя эта тема как ни для какого другого города важна. Мариупольцы пропустили ее через себя. И, мне кажется, это самый главный символ того, что в Мариуполь наконец-то возвращается мирная жизнь. Хочу поприветствовать команды, участников соревнований, пожелать вам честной и чистой борьбы, честных и чистых побед», — сказал Андрей Турчак.

Команды также приветствовал Глава ДНР Денис Пушилин, зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Константин Иващенко. Детей, собравшихся на мероприятии, с праздником поздравил также руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

«Мы постоянно проводим на Донбассе мероприятия с детьми, а сегодня нам удалось организовать настоящий детский фестиваль. Будем продолжать эту работу, приближая тем самым скорейшее возвращение к мирной жизни и счастливому детству маленьких жителей Донбасса и освобожденных территорий», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. В прошедший понедельник, 30 мая, новая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.