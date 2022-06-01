Киев, , 20:20 — REGNUM Украина и Польша организуют совместное производство оружия и военной техники, заявил 1 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственной консультацию с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

По его словам, будет определен формат украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники и это позволит создавать современные вооружения.

Кроме того, он сообщил, что Польша намерена оказывать содействие в вопросе развития украинских общин.

Читайте ранее в этом сюжете: Баннеры с белгородским мальчиком Алёшей появились в Нальчике — фото