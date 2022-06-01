Киев, 1 июня, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Украина и Польша организуют совместное производство оружия и военной техники, заявил 1 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственной консультацию с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого.

President.gov.ua Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, будет определен формат украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники и это позволит создавать современные вооружения.

Кроме того, он сообщил, что Польша намерена оказывать содействие в вопросе развития украинских общин.