Москва, , 20:19 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук проведет отбор проектов научных исследований в сфере общественно-политических наук. Прием заявок стартует 1 июня и завершится 20 июня 2022 года.

Тематическими направлениями проектов станут патриотизм и его роль в развитии государств, факторы и механизмы формирования доверия к общественно-политическим институтам, традиционные и семейные ценности, общественное согласие. Кроме того, в 2022 году участники отбора смогут представить проекты в сфере общественно-политических коммуникаций, молодежной политики, а также исследования образа будущего России, форм и моделей достижения успеха в России и мире, историческим основам российской государственности, российской идентичности, роли и месту России в мире.

«Отбор исследовательских проектов в сфере общественно-политических наук нацелен на поддержку талантливых ученых в частности и российского политологического сообщества в целом. ЭИСИ поддерживает лучшие научные проекты уже несколько лет и всегда открыт к новым возможностям для этой поддержки. Приоритетная задача — формировать такие условия для работы российских исследователей, которые позволят получать фундаментальные и значимые научные результаты», — отметила исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина .

Президент РАПН Оксана Гаман-Голутвина также убеждена, что отбор проектов станет значимым вкладом в развитие российского политологического сообщества.

«Поддержка проектов в области общественно-политических наук безусловно расширяет пространство возможностей для российских исследователей. Конкурентная система отбора способствует мотивации ученых формулировать амбициозные заявки. Это стимулирует развитие региональных политологических школ и мотивирует профессиональное сообщество к высококачественному научному поиску», — констатировала она.

В 2022 году предусмотрено 2 направления финансовой поддержки исследователей. Подача заявок будет осуществляться через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения — ЕГИСУ НИОКТР.

С принципами отбора и оценки заявок можно ознакомиться на сайте проекта.

Первое направление нацелено на поддержку коллективных проектов в сфере общественно-политических наук без предъявления требований к возрасту руководителя проекта. Руководитель проекта должен иметь исследовательский опыт в выбранной научной области и публикации в ведущих академических журналах. При этом среди исполнителей проекта должно быть не менее 1/3 участников в возрасте до 39 лет, включая выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Проекты, представленные к отбору по данному направлению, смогут получить финансирование в объеме от 1,5 до 3 млн рублей на весь срок реализации проекта (6 месяцев).

Второе направление направлено на поддержку коллективных проектов под руководством молодых ученых. В рамках этого трека предъявляется требование к возрасту руководителя проекта — до 39 лет включительно. Состав исполнителей проекта при этом на 100% должен состоять из молодых исследователей в возрасте до 39 лет. Финансирование каждого из лучших проектов по этому направлению составит от 1 до 1,5 млн рублей.

Общий объем финансирования, который будет направлен на поддержку исследовательских проектов, составит 200 млн рублей. Поддержанные проекты будут определены не позднее 1 августа 2022 года. Финансирование будет доводиться на выполнение государственного задания научным и образовательным организациям, подведомственным Минобрнауки России (распоряжение Правительства РФ от 27.06.2018 г. № 1293-р).

В рамках отбора эксперты оценят каждую поданную заявку на предмет актуальности, качества планирования и научной новизны проекта. Также среди критериев отбора — оценка теоретико-методологической базы исследования и практической применимости его результатов. Эксперты проверят проекты и на соблюдение требования о доле молодых ученых в составе коллектива. В заявках, поданных на конкурс в рамках первого направления (поддержка научных проектов в сфере общественно-политических наук) будет оценен уровень публикаций в ведущих научных журналах.

«В результате отбора проектов станет возможной одновременная поддержка и молодых, и опытных исследователей в области общественно-политических наук. Коллективный характер проектов направлен на формирование таких исследовательских команд, которые готовы генерировать передовые научные результаты в своей тематической области. Не менее важно, что каждая из тематических областей отбора соответствует актуальному политическому контексту. Тесная связь между теорией и практикой делает возможным достижение таких научных результатов, которые описывают и объясняют сложившийся политический порядок» — прокомментировал условия отбора проектов председатель совета директоров ЭИСИ, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Напомним, что ЭИСИ поддерживает исследования в области общественно-политических наук с 2019 года. Решение об организации такой поддержки принял первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в 2018 году. Суммарно на три проведенных конкурса было подано 3442 заявки, из которых по результатам оценки экспертами ЭИСИ и РФФИ было отобрано и профинансировано 525 проектов. Заявки представили порядка 12 400 человек из 72 регионов России.

Перечень тем конкурсов научных проектов — 2022:

1. Патриотизм как ценность

Формы, методы и принципы формирования патриотизма в обществе, местный и национальный патриотизм, индикаторы патриотизма в обществе, роль патриотических настроений в развитии государств и социализации молодежи, патриотизм и проблемы национальной идентичности.

2. Доверие к общественным и государственным институтам

Факторы и механизмы формирования доверия к социально-политическим институтам и органам власти, в том числе роль гражданского участия, ценности и традиции в процессах формирования доверия, подходы к измерению уровня доверия.

3. Традиционные и семейные ценности

Роль традиционных и семейных ценностей в развитии общественно-политических систем, практики продвижения и поддержки таких ценностей в России и мире, связь ценностей и традиций, семья как фактор формирования личного успеха гражданина.

4. Общественное согласие

Открытость, солидарность и гражданское участие как факторы общественного согласия, гражданственность и гражданский активизм, практики борьбы с дискриминацией по различным признакам, добровольчество и волонтерство как социальный феномен и элемент формирования согласия. Формы и методы преодоления имущественных и межпоколенческих расколов.

5. Мотивация успеха как основа развития

Саморазвитие личности как ценность, ориентация на личностный рост как фактор развития общества, патернализм и самостоятельность, практики развития человеческого капитала, формы и модели достижения успеха в России и мире.

6. Социально-политические коммуникации

Новые решения и подходы к выстраиванию общественных и политических коммуникаций, диалог общества и государства, в том числе с использованием цифровых технологий, технологии геймификации и мета-вселенные в политике, интегрированные коммуникации, отражающие связь онлайн и офлайн форм взаимодействия, трансформации общественных отношений в эпоху цифрового общества.

7. Молодежная политика

Формы взаимодействия с молодежью на уровне государственных практик России и зарубежных стран (в том числе создание новых возможностей для самореализации и социальных лифтов), патриотическое воспитание и гражданственность, ценности и установки современной молодежи, особенности политической культуры.

8. Исторические основы российской государственности

Факторы устойчивого развития и посткризисного восстановления России в различные исторические периоды, социально-политические, правовые, и другие социогуманитарные аспекты развития российской государственности как целостного исторического процесса.

9. Образ будущего России

Идеи и установки, характеризующие представляемые гражданами сценарии будущего развития страны, ключевые образы государства, общества и гражданина, восприятие будущего России различными социальными группами.

10. Роль и место России в мире

Справедливый миропорядок, однополярность и многополярность мирового устройства, реальная и виртуальная политика, либеральные и консервативные ценности, глобальный рынок или солидарное развитие.

11. Российская идентичность

Ценности и принципы, отличительные черты российского общественного сознания, их исторические, социальные, политические и экономические детерминанты.