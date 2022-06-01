Когалым, Югра, , 20:17 — REGNUM Житель Когалыма (ХМАО) предстанет перед судом по обвинению в хулиганской стрельбе из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Обезьяна с пистолетом Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР

По данным следствия вечером 13 апреля 2022 года ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, находясь на балконе квартиры одного из домов по ул. Комсомольской Когалыма, пытался расстрелять дорожный знак из пневматического пистолета. Он произвёл не менее 10 выстрелов, отмечают следователи. Рядом гуляли малолетние дети, и обвиняемый не только напугал их, но и создал угрозу их здоровью.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Стрелок арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Ярославле пьяный мужчина устроил стрельбу рядом с детским садом.

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