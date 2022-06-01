Вашингтон, 1 июня, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Открытое письмо с требованием исключить актрису Эмбер Хёрд из фильма «Аквамен 2» подписали 4,4 млн человек. Об этом 1 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Как отмечает ряд западных изданий, по достижении отметки в 4,5 млн петиция будет признана самой подписываемой на сайте Change.org. Однако она не имеет юридической силы, так как Хёрд заключила контракт об участии в картине с компанией Warner Bros.

ИА REGNUM напоминает, что причиной появления петиции стало судебное разбирательство между Эмбер Хёрд и её бывшим мужем, актёром Джонни Деппом. В Warner Bros. уже заявили, что сократили экранное время артистки до 10 минут в предстоящем кинокомиксе, однако объяснили это тем, что между Хёрд и Джейсоном Момоа отсутствует «химия».