Эр-Рияд, 1 июня, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Суда, перевозящие российское зерно, не пускают в западные порты из-за санкций, только вот Запад об этом «стыдливо умалчивают», сообщил 1 июня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Комментируя проблему экспорта зерна из России, глава МИД РФ сообщил:

«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно».

Он пояснил, что суда не пускают в европейские порты, им отказано в страховке. Более того, под санкциями Запада оказались «все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки».

Напомним, Запад обвиняет Россию в том, что из-за спецоперации ВС РФ на Украине европейцы рискуют остаться без зерна.