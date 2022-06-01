Бишкек, 1 июня, 2022, 20:03 — ИА Регнум. За пять месяцев 2022 года социальный фонд Киргизии потратил около 22 млрд 747 млн сомов (17 млрд 846 млн рублей) на выплату пенсий и социальных пособий. Об этом сообщили в соцфонде сегодня, 1 июня.

Киргизский сом

Больше всего денег направили на выплаты жителям Ошской области — 4 млрд 174 млн сомов (3 млрд 275 млн рублей), Джалал-Абадской области — 3 млрд 917 млн сомов (3 млрд 73 млн рублей), столицы Киргизии — около 3 млрд 669 млн сомов (2 млрд 878 млн рублей) и Чуйской области — почти 3 млрд 444 млн сомов (2 млрд 702 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — около 2 млрд 72 млн сомов (1 млрд 625 млн рублей), Баткенская область — почти 1 млрд 908 млн сомов (1 млрд 497 млн рублей) и Нарынская область — более 1 млрд 805 млн сомов (1 млрд 416 млн рублей).

Меньше всего выплат получили киргизстанцы, проживающие в Таласской области — 942 млн сомов (739) и города Оша — около 817 млн сомов (641 млн рублей).

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