Москва, 1 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Площадка VK Play и компания ResearchMe, занимающаяся исследованиями рынка, провели опрос среди родителей с целью выяснить, как они относятся к введению в школьную программу игровых дисциплин. Соответствующая информация была опубликована в официальном блоге VK Play 1 июня.

Labnol.org Ребенок и компьютер

Согласно опросу, более 70% родителей разрешают своим детям играть в видеоигры — 25% из них положительно относятся к этому хобби. При этом 64% опрошенных «за» или «не против», чтобы игровые дисциплины (разработка видеоигр, киберспорт) ввели в школьную программу — треть респондентов считает, что их даже следует сделать обязательными.

Добавим, что в опрсе приняли участие 1953 человека. Все они являются жителями России.