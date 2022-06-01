Брюссель, , 19:57 — REGNUM Экономика Румынии не готова к переходу на общую европейскую валюту — евро, и Бухарест не имеет право рассчитывать на скорую интеграцию в соответствующий финансовый альянс. Об этом 1 июня со ссылкой на официальный отчет Еврокомиссии (ЕК) сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечают аналитики ЕК, на данный момент румынские власти не в состоянии сдерживать инфляционные процессы в стране, а разрыв в доходах между бедными и богатыми слоями румынского населения исчисляется сотнями тысяч леев.

«Все это негативно сказывается на международном имидже Румынии», – подчеркивается в документе. Предполагается, что очередную заявку на вступление в еврозону Бухарест сможет подать не ранее 2024 года.

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