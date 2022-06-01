Бишкек, 1 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Правительство Киргизии утвердило Порядок организации государственной системы идентификации мобильных устройств связи. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров сегодня, 1 июня.

Unsplash Сотовый телефон

Отмечается, что киргизские власти планируют ввести обязательную регистрацию устройств, использующихся для мобильной связи и передачи данных, для борьбы с контрабандой и кражами сотовых телефонов, смартфонов и компьютерных планшетов.

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Чиновники утверждают, что это позволит контролировать импорт таких устройств и увеличить таможенные отчисления в бюджет, снизить количество похищенных смартфонов, исключить недобросовестную конкуренцию между поставщиками и повысить безопасность использования мобильных устройств связи.

«Также государственная система идентификации устройств связи и идентификации мобильных устройств предусматривает создание «белого», «серого» и «черного» списков IMEI-кодов устройств и предоставление услуг связи после проведения проверки, регистрации, аутентификации и санкционирования каждого устройства в сетях местных операторов связи», — подчёркивают в правительстве.

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