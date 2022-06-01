Москва, 1 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в марте 2022 года выросла на 8,2% по сравнению с февралём, а рост в годовом выражении ускорился до 3,6% с 2,6% в предыдущем месяце. Такие данные приводятся в опубликованном 1 июня докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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За I квартал 2022 года реальная заработная плата выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в марте, согласно оценке ведомства, составила 66 757 рублей, увеличившись на 20,9% в годовом выражении, а за I квартал показатель вырос на 15% в годовом выражении.

Напомним, показатель реальной заработной платы рассчитывается на основе средней начисленной заработной платы, скорректированной на уровень инфляции.