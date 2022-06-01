Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга по повышенному номеру сложности тушат промышленное здание на Складской улице, сообщили 1 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

пресс-служба ГУ МЧС по СПб Пожар в промышленном здании

Сообщение о пожаре в здании №6 по Складской улице поступило на пульт дежурного 1 июня в 17:52 мск. В пятиэтажном железобетонном производственном здании размером в плане 30×300 метров загорелась обстановка на третьем этаже на площади 200 кв. метров. К ликвидации пожара привлечено от МЧС девять единиц техники и 41 человек личного состава.

«В 18:15 объявлен ранг пожара №2, в 19:24 пожар локализован. В 19:28 ранг пожара понижен до № 1 БИС», — добавили в пресс-службе.

Обошлось без пострадавших. К месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля состояния воздуха.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Петербурга, на место происшествия для оценки оперативной обстановки, координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов выехали сотрудники надзорного ведомства.

«Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации объекта и при наличии оснований рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.