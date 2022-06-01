София, 1 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В ходе операции сил пограничной полиции в районе КПП «Капитан Петко Войвода» на болгарско-греческой границе были задержаны пять иммигрантов, незаконно проникших в Болгарию из Турции. Об этом 1 июня сообщает БНР.

ariananews. co Афганские беженцы в Болгарии

По предварительным данным, нелегалы прятались в грузовом микроавтобусе, которым управлял турецкий гражданин. Все иммигранты являются выходцами из стран Ближнего Востока.

Ведется следствие. В данный момент задержанные лица находятся во временном пункте для беженцев в Силистрийской области на юге Болгарии.