Москва, , 19:56 — REGNUM Российский певец Родион Газманов выступил против концертов под фонограмму. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» 1 июня.

Родион Газманов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я терпеть не могу петь под фонограмму — не чувствуешь резонанс. Это как сходить на свидание с резиновой женщиной: и да, и нет», — признался музыкант. Также Газманов отметил, что всегда предупреждает организаторов своих выступлений о том, что поёт только вживую.

Напомним, что Родион Газманов прославился благодаря выпуску хита «Лети» в 2012 году. Помимо творчества, артист активно занимается предпринимательской деятельностью.

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