Тбилиси, , 19:49 — REGNUM Архиепископ Бодбийский Грузинской православной церкви Иаков (Якобашвили) обвинил недавно осуждённого главу оппозиционной телекомпании Нику Гварамию в том, что он на телевидении следовал «русскому нарративу», сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ника Гварамия. 2018 OSCE Parliamentary Assembly

Архиепископ подверг информационную политику, осуществлявшуюся Гварамией, резкой критике за подрыв грузинской государственности и заявил, что не считает его и бывшего президента Михаила Саакашвили политическими заключёнными.

«Его телевидение не было критикующим, оно было рупором партии, и больше ничего, что мешало развитию государства. Что бы там я ни смотрел, это телевидение следовало русскому нарративу, как и сам этот парень [Гварамия]… я везде видел, что он больше делал в интересах русских», — сказал иерарх ГПЦ.

Напомним, что Гварамия, известный своим скандальным поведением и русофобскими высказываниями, был осуждён за крупные хищения к трём годам и шести месяцам лишения свободы.