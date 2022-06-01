Ханты-Мансийск, , 19:34 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в День защиты детей прошли соревнования по скоростному ползанию среди малышей до года. Об этом сообщает портал 86.ru.

Анастасия Фёдорова

В «Бейби-спринте» участвовали 50 детей, среди которых самой младшей исполнилось пять месяцев. Соревнования прошли в одном из торговых центров Сургута. Малыши ползали по пяти мягким дорожкам. Чтобы дети не сходили с дистанции, родители привлекали их погремушками, бутылочками с соком и даже тапок старшего брата. Первыми до финиша доползли два мальчика и девочка.

По информации горадминистрации Сургута, в День защиты детей для юных жителей были проведены десятки мероприятий. Самыми массовыми стали концерт с игровой программой «Волшебный билет в детство», который шёл в течение трёх часов на площади и в сквере Городского культурного центра по улице Сибирская, программа «Чернильница со множественными мастер классами в Историко-культурном центре «Старый Сургут», а также концертно-игровая программа «Весёлая карусель» в городском парке культуры и отдыха.