Стара-Загора, Болгария, , 19:33 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками болгарского Управления по борьбе с организованной преступностью, в городе Стара-Загора (Центральная Болгария) был задержан подданный Норвегии, обвиняемый на родине в причастности к террористической деятельности. Об этом 1 июня сообщает БТВ.

Оружие, изъятое у членов преступной группы Spb.sledcom.ru

По предварительным данным, в ходе задержания подозреваемый сопротивления не оказал. В ходе обыска на его съёмной квартире обнаружено огнестрельное оружие.

Ведётся следствие. Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней задержанного экстрадируют в Норвегию.

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