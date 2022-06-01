Москва, , 19:26 — REGNUM В Международный день защиты детей команда конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» подводит итоги акции «Детский тур мечты».

Туризм - лучший отдых Советский плакат

Восемь туристических маршрутов, которые придумали сами школьники, будут реализованы в рамках программы «Больше, чем путешествие», ещё трое ребят отправятся в поощрительные 3-5 дневные туры «красивые места» внутри своих федеральных округов.

В рамках Марафона детства школьникам было предложено придумать свой туристический маршрут по региону или федеральному округу, в котором живет ребенок и презентовать его в социальных сетях в любой творческой форме.

«Акция для школьников «Детский тур мечты», которую реализуют Мастера гостеприимства совместно с программой «Больше, чем путешествие», стала для нас настоящим открытием! Дети смогли обыграть привычные взрослым маршруты со своего ракурса — добавляли в туристические программы парки развлечений и зоокомплексы, предлагали путешествовать на воздушных шарах и самокатах, самолетах, речных корабликах и даже космической ракете. Каждый тур получился индивидуальным и ярким, в этом юным участникам помогли фантазия, креатив и нестандартное мышление. Своими маршрутами мальчики и девочки доказали, что развитием индустрии туризма и гостеприимства могут заниматься не только взрослые. Благодарим всех участников классной акции!», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В акции приняли участие ребята из более чем 40 регионов России. Авторам самых ярких и интересных детских фантазий будет вручен подарочный сертификат на путешествие, туристические маршруты или их часть воплотят в жизнь туроператоры. В путешествие по своему маршруту каждый из победителей поедет с одним из родителей.

«Акция гармонично соединила в себе творческое и туристическое направление: мы предложили ребятам придумать путешествие своей мечты и презентовать его в любой удобной для них форме. В итоге получили от детей по-взрослому продуманные, интересные, необычные туристические туры, многие из которых мы даже бы не рассмотрели в качестве самостоятельного маршрута. Рады, что Мастера гостеприимства вместе с программой «Больше, чем путешествие» могут стать добрыми волшебниками и воплотить в жизнь детские мечты о путешествиях», — рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов .

Восемь юных путешественников отправятся со своими родителями в туры выходного дня «Малая Родина», которые они нафантазировали сами.

Елизавета Горева придумала тур «Маяки Дальнего Востока»: путешествие захватит известный маяк Сахалина Аниву, маяк Токаревский во Владивостоке и старейший из дальневосточных маяков — Петропавловский.

Ваулин Матвей из города Сатка Челябинской области, который ходит в кружок «Юный краевед», решил сделать сюрприз своей маме и показать ей самые интересные места Екатеринбурга.

Юля Иванова из Марий Эл отправится на прогулку по исторической части и новой Йошкар-Оле с посещением «Музея шоколада» и катанием на колесе обозрения.

Тропами школьника-путешественника пройдет Дарья Родина из Рязани, которая поедет в Воронеж — третий после Москвы и Сочи город, в котором есть высотный троллей. В программе также посещение воронежского биосферного заповедника и наблюдение за жизнью бобров в экспериментальном питомнике.

Варвара Никулина из города Ессентуки мечтала отправиться в Сочи, по которому разработала собственный маршрут: Дендрарий, смотровая башня Ахун, сочинский художественный музей имени Д. Д. Жилинского, морской вокзал с прогулкой на катере по морю, знаменитый горный курорт Роза Хутор, Сочи-парк и не только!

Анастасия Стрижнева из города Сосновоборск отправится в увлекательное путешествие по Красноярскому краю: в мир тайн, легенд, загадок и чудес природы, где посетит заповедник «Столбы», пещеру «Караульная», Бирюсинский залив и уголок дикой природы — Реку Ману.

Георгий Шумаров будет гулять по набережной родного города Пенза, посетит парк аттракционов и уникальный зоопарк, где можно увидеть львов, тигров, ягуаров и белого медведя.

Амина Ужахова придумала свой идеальный туристический маршрут по родному краю — Ингушетии, чтобы удивить гостей и самой побывать в дивных местах, о которых знает только понаслышке, среди них — Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей – заповедник, где находится комплекс оборонно-сторожевых башен «Вовнушки», признанный в 2008 году восьмым чудом света в конкурсе «7 чудес России».

«В этом конкурсе, организованном для ребят, мы получили столько великолепных работ! Дети смогли и помечтать, и достаточно серьезно проработать свои планы, предложив в рамках своих проектов настоящие туристические маршруты! Конкурс позволил участникам по-новому взглянуть на уникальность своего региона, с обратной, непривычной для туриста стороны, и что самое главное, с помощью программы «Больше, чем путешествие» ребята смогут уже совсем скоро реализовать свои фантазии, отправившись в тур мечты по собственному маршруту! » — отметила руководитель программы «Больше, чем путешествие» Ольга Юканова.

Эксперты конкурса «Мастера гостеприимства» и программы «Больше, чем путешествие» также отметили три самых креативных и неординарных туристических маршрута.

Владимир Лапин из города Ставрополя разработал «Космо-тур», в котором предложил отправиться в захватывающее, почти космическое путешествие по космодрому «Плесецк», Пулковской обсерватории, Звездному городку Королева, центру управления полетами «Роскосмоса» и Космодрому «Восточный».

В туристический маршрут по девяти регионам приволжского федерального округа предложила поехать Эльвира Карасёва из Нижегородской области. Девушка ведет блог, снимает видео про свою жизнь и хобби. В разработанном ей туристическом маршруте Эльвира рассказывает о российской глубинке, а также интересных местах, которые не затронула рука человека.

Алексей Лецких из города Москва равняется на своих родителей, которые любят путешествовать. Благодаря платформе «Россия — страна возможностей» мама и папа Леши в мае побывали в «Экспертном десанте» в Ижевске, мальчик решил тоже принять участие в конкурсе и отправиться в путешествие. Его идея — «Золотое кольцо GO. Перезагрузка»: адаптация маршрута путешествия по Золотому кольцу для детей и подростков. В традиционный маршрут мальчик предложил добавить посещение Кванториумов, где молодому поколению будут предложены активности, помогающие определиться с будущей профессией, а также посещение парков и зоопарков, эко и зооферм, заводов и предприятий.

За свои креативные идеи Владимир, Эльвира и Алексей будут награждены поощрительными поездками от программы «Больше, чем путешествие» и поедут в 3-5 дневные туры «Красивые места» внутри своих федеральных округов.