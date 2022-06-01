Москва, 1 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Недавно в Дании, в городе Роскильде, произошло очень типичное и трагичное для молодой матери событие. Такие трагедии в Дании случаются слишком часто для того, чтобы описывать каждую из них, но рассказать об этом стоит.

Aquiporaccidente.com Ювенальная юстиция

У молодой матери датские власти забрали двоих малолетних детей. Один из детей — практически новорожденный.

Что в этом необычного? Ничего, помимо того, что женщина — украинская беженка. Так что пока ее муж воюет с «русским агрессором», его молодая жена на полную катушку познала радости «европейской демократии».

Женщина попала в Данию, будучи беременной. Основанием для изъятия у нее детей оказалось то, что она кажется уставшей и обессиленной, просит о помощи, плохо убирает комнату и, возможно, будет применять физическое воздействие к старшему ребёнку. Нет, вы не ошиблись — она не была замечена в том, что бьёт ребенка. Датские социальные службы просто предположили, что она, «возможно», это сделает в будущем.

Я не хочу злорадствовать. Чисто по-человечески ситуация вызывает сочувствие. Но моё чутье мне подсказывает, что это далеко не последнее из подобного рода дел.

В Европе в связи с пандемической ситуацией не хватает детей для усыновления. Украинские дети — европеоиды, и для таких целей подходят гораздо лучше китайских. Так что был бы ребёнок, а причина отобрать его у бесправных беженцев всегда найдётся.

Евгения Гринберг