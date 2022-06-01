Брюссель, 1 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Одобрение шестого пакета антироссийских санкций ЕС может затянуться из-за Венгрии, сообщает 1 июня Bloomberg. Послам ЕС представители Венгрии выдвинули ряд требований.

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение нового храма Патриархом Кириллом

По данным источников, знакомых с ситуацией, руководство Венгрии выдвинуло Евросоюзу требования, в частности – чтобы патриарх Московского и всея Руси Кирилл «был исключён из предложенного санкционного списка».

Кроме того, Венгрия попросила учесть не учтённые пока «незначительные технические моменты», которые имеют отношение к запрету на поставки нефти из России.