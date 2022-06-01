Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Американский суд 1 июня освободил Джона Хинкли, который ранил бывшего президента США Рональда Рейгана и еще трех человек во время покушения на убийство главы государства в 1981 году, сообщает Reuters.

Рональд Рейган Archives.gov

Во время слушаний в Вашингтоне окружной судья Пол Фридман снял с Хикли ограничения на передвижение, а также вновь разрешил ему пользоваться интернетом. Постановление суда вступит в силу 15 июня.

В 2016 году судья Фридман разрешил Хинкли переехать из вашингтонской психиатрической больницы, где он прожил три десятилетия, но наложил ограничения на его передвижение и пользование интернетом.

По словам судьи, проблемы с психическим здоровьем Хинкли «находятся в стадии ремиссии», и он больше не представляет опасности.

Министерство юстиции США согласилось с тем, что Хинкли должен быть безоговорочно освобожден.

Напомним, что при покушении Рональд Рейган получил повреждение легкого, но быстро поправился.