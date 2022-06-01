Москва, , 19:14 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 21 по 27 мая в среднем не изменились после снижения на 0,02% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

За период с начала мая, согласно оценке Росстата, потребительские цены выросли на 0,13%, а с начала текущего года — на 11,82%.

За отчётную неделю в России выросли цены на шоколадные конфеты — на 1,3%, маргарин — на 1%, рис – на 0,7%, поваренную соль – на 0,6%, вареные колбасы и печенье – на 0,5%, баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски и сардельки, мороженую рыбу, сычужные сыры – на 0,4%, подсолнечное масло, стерилизованноемолоко, хлеб и черный чай – на 0,3%, говядину, пастеризованное молоко, творог, пшено, водку – на 0,2%, сливочное масло и сметану – на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 3%, сахар-песок — на 0,9%, свинина — на 0,5%, мясо кур – на 0,4%, гречневая крупа и вермишель – на 0,3%, макаронные изделия – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,6%. В том числе огурцы подешевели на 12,3%, помидоры — на 8%, белокочанная капуста — на 4,4%, свекла столовая – на 1,3%, морковь – на 0,7%. В то же время картофель стал дороже на 2,1%, репчатый лук и яблоки – на 1%, бананы – на 0,8%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 2,1%, зубные пасты — на 1,3%, туалетное мыло — на 1,2%, стиральные порошки, хозяйственное мыло и зубные щетки — на 0,6%, сухие корма для домашних животных — на 0,5%, женские гигиенические прокладки — на 0,4%, пеленки для новорожденных и туалетная бумага — на 0,3%, детские подгузники — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю снизились на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.