Вашингтон, 1 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Директора ФБР Кристофер Рэй заявил, что якобы спонсируемые правительством Ирана хакеры в 2021 году предприняли «отвратительную» кибератаку на Бостонскую детскую больницу, сообщает 1 июня Reuters.

Ms-it.kr.ua Хакеры

Данное заявление Рэй сделал во время выступления в Бостонском колледже, предупредив о растущей угрозе кибератак, спонсируемых, по его словам, «такими государствами, как Иран, Россия и Китай».

«Мы получили сообщение от одного из наших партнеров по разведке о том, что Бостонская детская больница вот-вот станет объектом атаки, и, понимая срочность ситуации, киберотряд нашего бостонского местного отделения поспешил уведомить больницу», — сказал Рэй и добавил, что сотрудники ФБР смогли быстро предотвратить угрозу.