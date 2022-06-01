Эльче, Испания, 1 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Эльче» выкупил у московского «Спартака» 25-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба «красно-белых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

Как сообщает немецкий интернет-портал transfermarkt, испанский клуб выкупил аргентинского нападающего за 4 миллиона евро. При этом трансферная стоимость Понсе составляет 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эсекьель Понсе принял участие в тринадцати матчах за «Эльче», в которых отметился лишь одним забитым мячом. В составе «Спартака» на счету Понсе 5 (4+1) очков по системе гол+пас в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Понсе выступал за «Спартак» с 1 июля 2019 года после перехода из римском «Ромы» за 3 миллиона евро.