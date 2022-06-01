Тбилиси, 1 июня, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ближайшее время посетит группа независимых медицинских экспертов, имеющая в своём составе, в том числе, и психиатра, сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Юристы уже передали экспертам разрешение на посещение экс-президента. Сначала в группу войдут невролог, эндокринолог и два психиатра. Затем, в зависимости от необходимости, состав группы может быть расширен. Не исключено привлечение иностранных специалистов.

Дата вынесения окончательного заключения о состоянии здоровья Саакашвили пока не известна. Его сторонники среди врачей считают, что это заключение должно послужить основанием для отсрочки приговора бывшему президенту.

Напомним, что Михаил Саакашвили для обследования и лечения был переведён из тюрьмы города Рустави в тбилисскую частную клинику.