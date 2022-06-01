Вашингтон, 1 июня, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Боевые действия на территории Украины могут продлиться «очень много месяцев» и признаков скорого окончания конфликта не видно, заявил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

По его словам, многомесячное продолжение боевых действий — это лучшая оценка ситуации.

«Мы не можем сказать, когда разрешится эта ситуация. По нашим лучшим оценкам, конфликт продлится еще много месяцев. Но все может закончиться уже завтра, если Россия решит прекратить агрессию», — сказал Блинкен.

При этом он пообещал дать украинским нацистам «все необходимое для самозащиты».