Ставрополь, 1 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Меломаны начали возвращать билеты, приобретённые на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, который должен был состояться 20 июня, сообщает РИА Новости.

Цитата из видео на YouTube Филипп Киркоров

«Концерт отменили», — сказал собеседник агентства в Северо-Кавказской государственной филармонии.

После номера в Кремлевском дворце во время концерта, проводившегося в честь юбилея Киркорова, последний совершил действия по отношению к изображению креста, которые вызвали жалобы мусульманской и православной общественности. После номера певец выступил с видеообращением, в котором фактически оправдал выехавших после начала спецоперации за рубеж артистов и осудивших действия ВС России на Украине.

Против концерта Киркорова в Ставрополе выступили лидер общественной организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов, а также Пятигорская епархия РПЦ. Вместе они призвали власти отменить запланированный в городе концерт.

Напомним, что ранее был отменен концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске.