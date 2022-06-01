Макеевка, ДНР, 1 июня 2022, 18:59 — REGNUM Об обстреле украинскими боевиками Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевке (ДНР) сообщает 1 июня Штаб территориальной обороны республики.
По данным штаба, в результате обстрела один человек получил ранение.
Напомним, Макеевка практически ежедневно подвергается украинским обстрелам. Ясиновский коксохимический завод расположен в Кировской районе города.
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