Макеевка, ДНР, 1 июня, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Об обстреле украинскими боевиками Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевке (ДНР) сообщает 1 июня Штаб территориальной обороны республики.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

По данным штаба, в результате обстрела один человек получил ранение.

Напомним, Макеевка практически ежедневно подвергается украинским обстрелам. Ясиновский коксохимический завод расположен в Кировской районе города.