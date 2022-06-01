Украинские боевики обстреляли коксохимический завод в Макеевке
Макеевка, ДНР, 1 июня, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Об обстреле украинскими боевиками Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевке (ДНР) сообщает 1 июня Штаб территориальной обороны республики.
Mil.gov.ua
Украинская артиллерия
По данным штаба, в результате обстрела один человек получил ранение.
Напомним, Макеевка практически ежедневно подвергается украинским обстрелам. Ясиновский коксохимический завод расположен в Кировской районе города.