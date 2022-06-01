Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM Смольный не продлил контракт с заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) — главным художником Санкт-Петербурга Алексеем Моором, сообщили 1 июня в пресс-службе КГА.

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В ведомстве уточнили, что Моор занимал должность до 31 мая 2022 года включительно.

Напомним, на должность главного художника Петербурга Моор пришел в 2017 году. В зону его ответственности входило управление эстетики и монументального искусства КГА, которое занимается вопросами, связанными с установкой новых памятников и эстетикой городской среды, регламентирует установку рекламы и информационных конструкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, отвечающий за транспортный сектор, туризм и инвестиционную политику в городе, покинул свой пост в городском правительстве.

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