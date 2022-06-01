Манчестер, Великобритания, , 18:43 — REGNUM 1 июня футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 29-летнего центрального полузащитника сборной Франции Поля Погба. Футболист покинул «красных дьяволов» на правах свободного агента.

Поль Погба Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что в подписании Поля Погба заинтересованы «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус».

Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Поль Погба принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также футболист получил семь желтых и одну красную карточки.