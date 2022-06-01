София, , 18:41 — REGNUM О массовом отъезде из Болгарии беженцев с Украины сообщает 1 июня я Dnes. dir. bg.

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что украинцы уезжают — кто на своём транспорте, кто на автобусах. По данным издания, отъезжающих не устроили условия, которые болгарское государство предоставило им.

Только за минувшие сутки из Болгарии уехало 38 автобусов с украинскими беженцами. В страну въехало четыре автобуса с вновь прибывшими. За минувшую неделю из страны уехали 18 тысяч человек, а приехали — восемь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что украинские беженцы не хотят переселяться с курортов Болгарии на другие территории республики.

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