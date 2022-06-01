Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Петербуржцам предложили выбрать один из трех вариантов будущего размещения и облика вестибюля станции метрополитена «Театральная», которая появится на четвертой линии. Проекты долгожданной станции «оранжевой» ветки городской подземки опубликовали 1 июня на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

gov. spb.ru Вариант вестибюля станции метро «Театральная» Петербурга №1

«Любой проект, который реализует КРТИ, направлен на повышение уровня жизни петербуржцев. Нам важно знать Ваше мнение», — указали в комитете.

На выбор горожанам представили три варианта. Первый — подземный вестибюль на Театральной площади, второй — подземный вестибюль на улице Декабристов, на участке между домами №37 и №39, третий — наземный вестибюль, расположенный на улице Декабристов, 38.

gov. spb.ru Вариант вестибюля станции метро «Театральная» Петербурга №1

gov. spb.ru Вариант вестибюля станции метро «Театральная» Петербурга №3

gov. spb.ru Вариант вестибюля станции метро «Театральная» Петербурга № 2

«Голосование продлится до 10:00 мск 15 июня 2022 года. Результаты будут представлены и учтены на заседании технического совета при комитете по развитию транспортной инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.

Напомним, станция «Театральная» Лахтинско-Правобережной (четвёртой) линии Петербургского метрополитена будет расположена между действующей станцией «Спасская» и строящейся станцией «Горный институт».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заявка правительства Санкт-Петербурга на выделение 8 млрд рублей на строительство двух линий метрополитена одобрена на федеральном уровне. Эти деньги пойдут на строительство Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» (6,3 млрд рублей) и продление Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии — от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» (1,7 млрд рублей).