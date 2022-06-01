Тюмень, 1 июня, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Тюмени в 2022 году выявили двух 85-летних женщин с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Таким образом обновился абсолютный рекорд по возрасту жителя с ВИЧ, сообщает портал 72.ru со ссылкой на главного специалиста организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елену Иванову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

С начала года в Тюменской области выявили 346 новых случаев ВИЧ. По словам Елены Ивановой среди заражённых преобладают социально благополучные, преимущественно без вредных привычек люди в возрасте 30–44 года — это 84,7%. В основном в тюменской области наблюдается половой путь передачи ВИЧ, но есть и случаи вертикальной передачи вируса от матери к ребёнку.

В 2022 году специалисты зафиксировали 63 случая заражения ВИЧ среди тюменцев в возрасте старше 50 лет, за весь 2021 год их было 176.

» Самые возрастные ВИЧ-положительные пациентки в нашем регионе — две 85-летние женщины», — сообщила Елена Иванова.

Она отметила, что до 2022 года самым возрастным считался 84-летний пациент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени школьница подверглась травле со стороны одноклассников из-за диагноза ВИЧ.