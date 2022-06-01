Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Руководство Украины заверило США в том, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по российской территории, заявил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

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По его словам, между Украиной и США создалось «хорошее доверие».

«Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками», — сказал Блинкен.

Напомним, официальный Киев отрицает свою причастность ко всем случаям обстрелов населённых пунктов на территории России, примыкающей к границе Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в очередной пакет военной помощи США украинским нацистам будут включены реактивные системы залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы до 80 км.

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