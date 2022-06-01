Брюссель, , 18:29 — REGNUM К вступлению в еврозону ЕС считает практически готовой Хорватию, сообщается в опубликованном 1 июня отчёте Европейской комиссии.

Хорватия

Отмечается, что ЕК приняла решение о том, что с 1 января 2023 года Хорватия «готова перейти на евро». Брюссель подчёркивает, что после этого количество стран еврозоны достигнет 20.

Напомним, национальной валютой Хорватии, которая обрела государственность после развала Югославии в 1991 году, является хорватская куна.

Еврозона включает такие страны как Германия, Австрия, Италия, Франция, Испания, Бельгия, – всего 19 государств. В них официальной валютой является евро. При этом ряд стран ЕС пока не использует евро.

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