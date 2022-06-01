Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга согласовала установку на пять лет строительных лесов на Храм Воскресения Христова, более известный как Спас на Крови, сообщили 1 июня в пресс-службе Смольного.

Храм Спаса-на-крови Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Государственная административно-техническая инспекция согласовала установку строительных лесов для начала работ по реставрации», — говорится в сообщении.

Работы по реставрации начнут 2 июня и продлятся они до 30 апреля 2027 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основной этап реставрации Спаса на Крови завершился в конце 2021 года, тогда же все строительные леса с фасадов центрального шатра были сняты. Теперь пришло время другой части храма.

«Это очередной этап реставрации Спаса на Крови (плановая реставрация). В этот раз будем реставрировать колокольню храма. Мы об этом сообщали ранее», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого входит храм на канале Грибоедова.

Напомним, храм Спаса на Крови является объектом культурного наследия федерального значения и популярнейшим туристическим объектом. Он был возведен в конце XIX века по указу императора Александра III на месте смертельного покушения на его отца, императора Александра II.

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