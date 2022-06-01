Вашингтон, 1 июня, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить более $2,1 млрд для укрепления продовольственной системы страны. Об этом сообщил 1 июня министр сельского хозяйства США Том Вилсак, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что Белый дом планирует повысить конкурентноспособность Соединённых Штатов в сфере переработки и распределения продуктов питания, а также расширить доступ к здоровой пище и фермерским рынкам.

Рост цен на сельскохозяйственное сырье и продукты питания свидетельствует о том, что продовольственную экономику США необходимо сделать более прочной, заявил Вилсак.

«Для того, чтобы мы могли справиться с будущими сбоями, будь то пандемии или что-то еще, нам нужна более устойчивая система. Более устойчивая система — это вариативная система», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ситуации на Украине в США произошел самый резкий скачок цен на продукты питания с начала 1980-х годов.