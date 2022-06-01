Москва, 1 июня 2022, 18:30 — REGNUM В освобождённом Мариуполе, на оставленной базе организации «Международный комитет Красного Креста» (МККК), был найден ряд очень подозрительных документов. Об этом сообщает телеканал «Сталинград».
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Обнаруженные документы «наводят на подозрения о том, чем именно занималась эта организация под прикрытием убийц из нацистской банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Так, было обнаружено более 1000 медицинских карт детей с отмеченными здоровыми органами, сведения об имеющихся заболеваниях не отмечены.
«То есть сотрудники «Красного креста» не заботились о здоровье детей, а обследовали на наличие здоровых органов», — делают вывод сотрудники телеканала.
Также на базе МККК был найдены инструкции по пользованию оружием в детском формате, отчеты о закупке инкубаторов для яиц, используемых в лабораториях для работы с культурами микроорганизмов.
Все обнаруженные документы и информация переданы в компетентные органы ДНР.
Напомним, что Международный комитет Красного Креста перестал поставлять ряд жизненно важных препаратов в ДНР и ЛНР, в частности препараты, необходимые для больных сахарным диабетом, ВИЧ и СПИД.