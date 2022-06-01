Москва, 1 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В освобождённом Мариуполе, на оставленной базе организации «Международный комитет Красного Креста» (МККК), был найден ряд очень подозрительных документов. Об этом сообщает телеканал «Сталинград».

(сс) Sergio Russo Сотрудники Красного Креста

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

Обнаруженные документы «наводят на подозрения о том, чем именно занималась эта организация под прикрытием убийц из нацистской банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, было обнаружено более 1000 медицинских карт детей с отмеченными здоровыми органами, сведения об имеющихся заболеваниях не отмечены.

«То есть сотрудники «Красного креста» не заботились о здоровье детей, а обследовали на наличие здоровых органов», — делают вывод сотрудники телеканала.

Также на базе МККК был найдены инструкции по пользованию оружием в детском формате, отчеты о закупке инкубаторов для яиц, используемых в лабораториях для работы с культурами микроорганизмов.

Все обнаруженные документы и информация переданы в компетентные органы ДНР.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста перестал поставлять ряд жизненно важных препаратов в ДНР и ЛНР, в частности препараты, необходимые для больных сахарным диабетом, ВИЧ и СПИД.