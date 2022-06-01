Вашингтон, , 18:42 — REGNUM США предоставят Украине современные ракетные системы в целях обороны, а не для нанесения ударов по России, заявил 1 июня заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы попросили украинцев дать гарантии, что они не используют эти системы для нанесения ударов по территории России. Это оборонительный конфликт. Российские войска находятся на территории Украины», — приводит его слова Reuters.

Ранее президент США Джо Байден согласился предоставить Украине оружие для нанесения ударов по российской армии. Речь идет о ракетных системах, способных наносить точные удары по дальним целям. Военное оборудование будет передано Киеву в рамках пакета помощи на $700 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина утверждает, что не будет применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России, которые Киев хочет получить от Вашингтона.

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