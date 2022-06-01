Вашингтон, 1 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. США предоставят Украине современные ракетные системы в целях обороны, а не для нанесения ударов по России, заявил 1 июня заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Мы попросили украинцев дать гарантии, что они не используют эти системы для нанесения ударов по территории России. Это оборонительный конфликт. Российские войска находятся на территории Украины», — приводит его слова Reuters.

Ранее президент США Джо Байден согласился предоставить Украине оружие для нанесения ударов по российской армии. Речь идет о ракетных системах, способных наносить точные удары по дальним целям. Военное оборудование будет передано Киеву в рамках пакета помощи на $700 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина утверждает, что не будет применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России, которые Киев хочет получить от Вашингтона.