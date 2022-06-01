Мариуполь, ДНР, 1 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Слухи о своём ранении опроверг глава ДНР Денис Пушилин, передаёт 1 июня RT.

Twitter / Денис Пушилин

Комментируя появившуюся в интернете информацию о том, что он был ранен в городе Лиман, Пушилин сказал, что с ним «всё в порядке» и что он в городе Мариуполе подписал договор о побратимстве с губернатором Санкт-Петербурга.

Денис Пушилин «С Александром Дмитриевичем [Бегловым, главой Санкт-Петербурга] чувствуем себя вполне хорошо».

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